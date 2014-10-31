Самая сложная ситуация в Счастье: боевики пытаются захватить Луганскую ТЭС – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр АТО, в течение ночи боевики из минометов, танков и артиллерийских систем вели огонь по позициям сил АТО, которые обеспечивают оборону этого города, а также по стратегическому объекту - Луганской ТЭС.

Кроме того, отмечается, что боевиками были развернуты огневые позиции на территории населенного пункта Веселая Гора. Под прикрытием домов мирных жителей поселка в течение двух часов стреляли по украинским подразделениям.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики и российские наемники 45 раз нарушили режим "тишины".