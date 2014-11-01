Российский канал НТВ хотел заказать журналистке Громадського сюжет о "карателях"
Российский телеканал «НТВ» попытался заказать журналистке Громадського Насте Станко материал о том поддерживают ли украинскую армию на территории АТО и «не лучше ли оставить их в покое».
Далее сотрудница российского телеканала Виктория Петрова подробно описала, что должно быть в сюжете: «Жители, которых «освободили» от сепаратистов не очень любят своих «освободителей», а некоторые из местных хотели бы вернуться под контроль сепаратистов. Местные имеют много претензий к украинским солдатам», сообщает hromadske.tv.
Петрова попросила Станко узнать как жители на востоке воспринимают украинскую армию, как "освободителей" или как "карателей".
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На канале также подчеркнули, что «конечно заплатят по вестерн юнион».
Настя Станко, к которой обратилась сотрудница НТВ, отказалась от такого предложения и в шутку отметила, что "сотрудничает только с Lifenews после того, как познакомилась с ними в плену у сепаратистов".
Напомним, в июне Станко была захвачена в плен, когда готовила прямое включение на Луганщине вблизи российской границы.
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