Совет ЕС продлил санкции за нарушение суверенитета Украины

11:29, 12 марта 2018
Политика
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Флаг ЕС, иллюстрация / REUTERS

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Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС, соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.

«12 марта Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще не шесть месяцев», - заявили в Совете ЕС.

Санкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.

Как сообщал УНИАН, предварительно соответствующее решение было принято 21 февраля послами стран - членов ЕС.

Решение будет обнародовано в Официальном журнале 13 марта.

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Теги: #Евросоюз#санкции против РФ