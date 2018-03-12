Совет ЕС продлил санкции за нарушение суверенитета Украины

Введенные за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины санкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС, соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.

«12 марта Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще не шесть месяцев», - заявили в Совете ЕС.

Санкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.

Как сообщал УНИАН, предварительно соответствующее решение было принято 21 февраля послами стран - членов ЕС.

Решение будет обнародовано в Официальном журнале 13 марта.