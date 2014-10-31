РФ заблокировала заявление председателя Совбеза ООН с осуждением "выборов" боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня Российская Федерация заблокировала заявление председателя Совбеза ООН для прессы с осуждением незаконных «выборов» на Донбассе, запланированных на 2 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

В проекте документа подтверждается суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины, содержится призыв ко всем подписантам в полной мере выполнять Минские договоренности. В этом контексте приветствуются соответствующие усилия Украины, в частности принятие Верховной Радой Украины Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым проведение местных выборов запланировано на 7 декабря 2014 года, сообщили в МИД.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, чем грозят жителям Донбасса псевдовыборы боевиков "ДНР" и "ЛНР" (инфографика)

В проекте заявления осуждаются запланированные вооруженными группировками на 2 ноября «выборы» на востоке Украины, которые не только нарушают Конституцию и законы Украины, но и нанесут серьезный ущерб Минским договоренностям, говорится в сообщении.

Как заявили в связи с этим в МИД, такими своими действиями в СБ ООН Россия в очередной раз продемонстрировала нежелание и неготовность выполнять Минские договоренности, одним из подписантов которых она является.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Читайте такжеВ «ДНР» решили обойтись без «дня тишины» на псевдовыборах

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины, однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав "народных республик".

США и Евросоюз заявили, что проведение самопровозглашенных выборов будет нарушением Минских договоренностей.

28 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленные боевиками «ДНР» и «ЛНР» псевдовыборы ставят под угрозу весь мирный процесс.