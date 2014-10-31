Боевики снова обстреляли окрестности Мариуполя

Об этом сообщает Штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

«Ситуация в Мариуполе и окрестностях по-прежнему остается полностью подконтрольной силам антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Штаб отмечает, что «сегодня ночью в 02.25 минут произошел обстрел позиций украинских войск из минометов восточнее н.п. Николаевка».

Также в 07.20 произведен обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия и минометов в восточном направлении от н.п. Новоселовка. Ответным огнем обстрелы были прекращены. Пострадавших со стороны украинских военнослужащих нет.

«Начиная с 08.40, начался обстрел из стрелкового оружия, а позже с использованием артиллерии на территории, временно подконтрольной ДНР. Обстрел велся в районе н.п. Коминтерново. Огонь не был направлен в сторону украинских позиций. Информации о пострадавших нет», - сообщает штаб.

Также отмечается, что в связи с туманной погодой, на протяжении ночи и сегодняшнего утра полетов беспилотных летательных аппаратов не зафиксировано.

Читайте такжеКомандование РФ приказало срочно парализовать трассу на Мариупольском направлении - Тымчук«Следует отметить, что как вчера, так и сегодня разведка Вооруженных сил Украины не фиксирует каких-либо перемещений техники вблизи условной границы. Нет ни одной предпосылки считать, что противник готовится к наступлению на Мариуполь», - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил и средств для отражения атаки на город, если это будет необходимо.

Напомним, ранее командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что боевики вряд ли будут атаковать Мариуполь. По его мнению, существует большая вероятность того, что произойдет наступление на Бердянск.