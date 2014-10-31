Командир "Азова": Боевики скорее атакуют Бердянск, чем Мариуполь

Как заявил он в эфире "5 канала", в случае наступления боевики будут наносить удар не по Мариуполю, а по Бердянску в районе реки Берда, что позволит "отрезать" мариупольские группировки.

По его словам, на Донбассе наблюдается обострение ситуации. В частности, активизировалось новоазовское направление, где в течение последних дней были потери среди украинских военных.

Читайте такжеВ Макеевке очевидцы сняли на видео колонну свежевыкрашенных "Градов"«Все понимают, что удар будут наносить не по Мариуполю в лоб, это было бы очень болезненно для них, а по реке Берда, на Бердянск. Он "отрежет" мариупольские группировки. Мы можем получить котел, несоизмеримый с иловайским. Почему-то пока что эту сторону мы не укрепляем», - подчеркнул Билецкий.