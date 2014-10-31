Командир "Азова": Боевики скорее атакуют Бердянск, чем Мариуполь
Под Бердянском на Донетчине может образоваться «котел», который принесет еще большие потери, чем трагедия под Иловайском, считает командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
Как заявил он в эфире "5 канала", в случае наступления боевики будут наносить удар не по Мариуполю, а по Бердянску в районе реки Берда, что позволит "отрезать" мариупольские группировки.
По его словам, на Донбассе наблюдается обострение ситуации. В частности, активизировалось новоазовское направление, где в течение последних дней были потери среди украинских военных.
Читайте такжеВ Макеевке очевидцы сняли на видео колонну свежевыкрашенных "Градов"«Все понимают, что удар будут наносить не по Мариуполю в лоб, это было бы очень болезненно для них, а по реке Берда, на Бердянск. Он "отрежет" мариупольские группировки. Мы можем получить котел, несоизмеримый с иловайским. Почему-то пока что эту сторону мы не укрепляем», - подчеркнул Билецкий.