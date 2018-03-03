Климкин: будем помнить каждого украинца, погибшего в Павлокоме (видео)

В Павлокоме состоялись поминальные мероприятия в память о 366 расстрелянных в 1945 году его украинских жителях.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина будет помнить каждого убитого подразделениями польского подполья в марте 1945 года украинца в селе Павлокома.

Как сообщает посольство Украины в Польше, 3 марта в селе Павлокома (Подкарпатское воеводство Польши) состоялись поминальные мероприятия в память о 366 его украинских жителях, расстрелянных в спланированной карательной акции отделами польского подполья в 1945 году.

Участие в мероприятии приняли министр иностранных дел Климкин, воевода Подкарпатского воеводства Эва Лениарт, посол Украины в Польше Андрей Дещица и руководители нескольких областей Украины.

«Мы гордимся общей украинской-польской историей, своими героями. Мы помним и идем вперед! Мы едины и решительны как никогда», - цитирует Климкина пресс-служба МИД Украины.

«Для меня Павлокома - это человеческое тепло. Будем помнить и уважать каждого украинца, погибшего здесь. Мы все вместе. Мы вас не предадим. Слава Украине!», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Климкин возложил цветы к мемориалу погибшим в Павлокоме, расположенном на греко-католическом кладбище.

«Каждый из 366, кто погиб здесь, в Павлокоме, был частью Украины, и остается частью Украины. Мы их вспоминаем и помним», - отметил Климкин.

На мероприятии присутствовали более тысячи человек.

Читайте такжеКлимкин предложил Польше запретить Юзефа Пилсудского и Армию КрайовуМинистр подчеркнул особые отношения Украины и Польши: «Мы всегда были сильны, но сейчас как никогда. Мы ценим нашу историю. Нашу общую историю с Польшей. Но нашей силой сегодня мы обязаны тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу».

Климкин поблагодарил воеводу Подкарпатского воеводства Польши за участие в мероприятии и поддержку.

«Вчера на Лычаковском кладбище мать Михаила Кварцяны, поляка, погибшего под Станицей Луганской, сказала: «Оставайтесь людьми, будьте вместе, воюйте до конца». Для меня - это завещание», - сказал Климкин.

Воевода Подкарпатского воеводства Польши Лениарт в своем выступлении отметила: «Общая память и почтение жертв братоубийственного конфликта обязывают нас к построению общего будущего».

В МИД напомнили, что мемориал погибшим украинцам села Павлокома был торжественно открыт 13 мая 2006 года в присутствии президентов Украины Виктора Ющенко и Польши Леха Качинского.

Справка УНИАН. На рассвете 3 марта 1945 года украинское село Павлокома, что к западу от Перемышля, атаковал отдел Армии Крайовой во главе с поручиком Юзефом Биссом (псевдо Вацлав). Жертвами польского нападения стали 366 украинцев.

Накануне Второй мировой войны это село было преимущественно украинским: здесь действовали греко-католическая церковь, украинская школа, Народный дом и читальня общества «Просвіта». В селе насчитывалось 1370 жителей, среди которых было 1190 украинцев, 170 поляков (из них 100 колонистов) и 10 евреев.