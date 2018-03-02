Климкин перед визитом в Польшу озвучил рецепт примирения

Министр выразил сожаление по поводу того, что Украина и Польша больше не живут по завещанию Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения!".

Министр иностранных дел Павел Климкин предложил рецепт примирения с Польшей накануне своего визита в соседнее государство.

Об этом министр написал в статье для издания "Збруч".

Министр отметил, что ответ на выход из кризиса, вызванного разногласиями в исторических вопросах, уже давно выработан и на нем построено мирное сожительство наций в Европейском Союзе.

"Здесь наилучшим образцом являются бывшие извечные враги, а ныне ближайшие друзья и партнеры Германия и Франция. Их политики оставили острые проблемы прошлого ученым, а сами тщательно следят, чтобы это прошлое не омрачило настоящего и завтрашний день", - отметил глава МИД.

"Взаимное уважение, толерантность, совместное осуждение преступлений и почитание памяти невинных жертв, в конце концов, прагматизм и элементарный здравый смысл - вот проверенный европейский рецепт преодоления нынешнего кризиса в украинско-польских отношениях", - добавил Климкин.

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"Мы просто не имеем права пренебрегать завещанием Иоанна Павла II и бессмысленно терять все, чего достигли невероятными усилиями наши политики и дипломаты, наши интеллектуальные элиты, миллионы обычных украинцем и поляков", - отметил министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 3 марта с рабочим визитом в Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинский подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.