Волкер: на подготовку выборов на Донбассе может понадобиться 6 месяцев после развертывания миротворческих сил

12:29, 03 марта 2018
Политика
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Курт Волкер / REUTERS

Об этом дипломат сообщил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, которая транслировалась на сайте учреждения.

Он выразил надежду, что миротворческая миссия ООН, вокруг развертывания которой идут переговоры, станет средством для воплощения Минских соглашений.

В частности, по его словам, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля на Донбассе сначала от России к ООН, а затем к Украине. Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей он назвал промежуточным этапом, «на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, являющиеся составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус».

«И затем переход под украинский контроль», - сказал Волкер.

«Сроки еще только предстоит на самом деле закрепить - сколько для этого понадобится времени», - добавил он.

По ориентировочным представлениям, отметил спецпредставитель США, на развертывание миротворцев ООН может потребоваться несколько месяцев с момента согласования политической договоренности по этому поводу.

«Может потребоваться еще 6 месяцев для организации местных выборов. С того момента, как пройдут выборы, и они будут подтверждены как свободные и справедливые, начнется переходный период», - подчеркнул Волкер.

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При этом, говоря о политической воле украинской стороны в контексте выполнения Минских соглашений, в том числе относительно особого статуса, дипломат отметил, что Украина уже осуществляет соответствующие шаги.

«Вы видели - Верховная Рада уже приняла законодательство, которое предлагает особый статус востока Украины, и недавно в октябре продлила его. Поэтому это уже находится на повестке дня, существует очевидная готовность сделать это», - подчеркнул Волкер.

«Они (ВР - УНИАН) также одобрили законодательство по амнистии, но это находится на президентском столе не подписанным, поскольку нет прекращения огня, нет расквартирования тяжелого вооружения, нет безопасности, поэтому они надеются увидеть обоюдные шаги с российской стороны, чтобы продвинуться дальше в этих вещах», - отметил спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что после принятия политического решения на развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе потребуется минимум 6-10 месяцев.

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