Нужно только "дожать" Россию - Порошенко прокомментировал перспективу миротворческой миссии на Донбассе

Президент подчеркнул, что миротворцы обязательно должны быть развернуты на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Президент Петр Порошенко считает, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо лишь «дожать» Россию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня журналистам в Мюнхене.

Читайте такжеМиротворцев на Донбассе должна возглавить Швеция при участии Бразилии и Беларуси – новый отчет«Для того, чтобы была введена в Украину полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого нужна только одна вещь - «дожать» Россию», - подчеркнул глава государства.

По его словам, есть много различных вариантов имплементации миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«О том, чтобы обеспечить компонент безопасности Минских соглашений - наиболее реальным шагом является введение миротворческой миссии», - добавил Порошенко.

Он отметил, что миротворческая миссия не должна быть «экзотической»: «Миротворцы не должны быть эскорт-сервисом вдоль линии соприкосновения, у них не должно быть урезанных полномочий. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории ».

При этом президент подчеркнул, что миротворцы обязательно должны быть развернуты на неконтролируемом участке российско-украинской границы, чтобы остановить инфильтрацию российских войск, техники и боеприпасов на территорию Украины.

«По остальным позициям можно вести диалог и поиск компромиссов: функциональных этапов, стран, как принцип миротворческих операций - соседние страны, как правило, не участвуют в составе миротворческой миссии», - добавил он.

Также Порошенко призвал как можно скорее перейти к дискуссии о сути миротворческой миссии.