Вместе с Россией в Крым пришли мигранты
21:04, 29 октября 2014Политика
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По данным миграционной службы России, в аннексированном Крыму отмечается тенденция к увеличению въезда трудовых мигрантов из Молдавии, Армении, Азербайджана и Средней Азии.
Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
В Федеральной миграционной службе России отмечают "осложнение миграционной обстановки в Крыму в связи с увеличением числа иностранных граждан, въезжающих на территорию полуострова", в том числе переселенцев из восточных областей Украины.
Читайте такжеОбвал российского рубля привел к экономическому спаду в странах Центральной АзииОтмечается тенденция к увеличению въезда трудовых мигрантов из Молдовы, Армении, Азербайджана и Средней Азии.
"Наряду с этим, значительно выросло число обращений граждан по линии получения гражданства, РВП, вида на жительство, постановки на миграционный учет", - сказали в ФМС.
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