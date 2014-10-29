Вместе с Россией в Крым пришли мигранты

Об этом сообщает ТАСС.

В Федеральной миграционной службе России отмечают "осложнение миграционной обстановки в Крыму в связи с увеличением числа иностранных граждан, въезжающих на территорию полуострова", в том числе переселенцев из восточных областей Украины.

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"Наряду с этим, значительно выросло число обращений граждан по линии получения гражданства, РВП, вида на жительство, постановки на миграционный учет", - сказали в ФМС.