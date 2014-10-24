ООН призывает осудить намерения боевиков провести собственные "выборы" на Донбассе

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Оскар Фернандес-Таранко заявляет, что организация призывает осудить намерения боевиков провести собственные выборы на востоке Украины в ноябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.

“Сегодня очень важно, чтобы парламентские выборы и местные выборы на Донбассе, запланированные на 26 октября и 7 декабря соответственно, могли пройти мирно. Это будет важным шагом для стабилизации страны”, - сказал Таранко.

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Также он подчеркнул, что выборы должны способствовать национальному примирению всех украинцев.

При этом он отметил, что сообщения о насилии к определенным кандидатам и представителям разных партий вызывают сожаление.

“Аналогичным образом подстрекательные заявления вооруженных группировок на востоке Украины относительно планов провести собственные выборы 2 ноября в нарушение Конституции и национального права нужно осудить”, - подчеркнул он.

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Как сообщалось, в рамках минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины.

Однако теперь они препятствуют проведению выборов в Верховную Раду и решили провести 2 ноября собственное голосование, которое определит "депутатов" самовольно созданных местных "парламентов" и глав так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".