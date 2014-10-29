Силы АТО отразили атаку боевиков возле Чернухино (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранен один военный«Возле поселка городского типа Чернухино наши военные отбили атаку террористов на взводный опорный пункт, боевики понесли потери и отступили», - сообщил он.