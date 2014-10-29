Силы АТО отразили атаку боевиков возле Чернухино (карта АТО)
13:50, 29 октября 2014Политика
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Силы АТО отбили атаку боевиков на взводный опорный пункт вблизи населенного пункта Чернухино Луганской области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранен один военный«Возле поселка городского типа Чернухино наши военные отбили атаку террористов на взводный опорный пункт, боевики понесли потери и отступили», - сообщил он.
Ситуация в зоне АТО состоянию на 29 октября / rnbo.gov.ua
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