Силы АТО отразили атаку боевиков возле Чернухино (карта АТО)

13:50, 29 октября 2014
Политика
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Силы АТО отбили атаку боевиков на взводный опорный пункт вблизи населенного пункта Чернухино Луганской области.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранен один военный«Возле поселка городского типа Чернухино наши военные отбили атаку террористов на взводный опорный пункт, боевики понесли потери и отступили», - сообщил он.

Ситуація у зоні АТО станом на 29 жовтня / rnbo.gov.ua

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