Порошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборах

Глава государства подчеркивает, что он еще не заявлял о своем участии в следующей президентской кампании.

Президент Петр Порошенко примет решение об участии в президентских выборах, которые состоятся в 2019 году, с началом избирательной кампании. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции "Вызовы-2018".

Читайте такжеПорошенко обещает защитить страну от «безответственных популистов»В частности, у президента спросили, что с учетом последних социологических опросов лидирует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, и поэтому, как он собирается с этим вызовом справляться, и готов ли он проиграть Тимошенко на выборах.

"Я не хотел бы с вами спорить, кто лидирует в рейтингах, потому что я занимаюсь реформированием государства, реформами, обороной, внешней политикой, а не рейтингами, и занимаюсь этим с самого начала", - заявил Порошенко.

"Вы говорите, что вы уже давно слышали о том, что я собираюсь или пошел уже в избирательную кампанию, собираюсь ею заниматься - хочу вас разочаровать. Вы от меня этого не слышали, и решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется. Обещаю вам об этом детально проинформировать. Уверен, что сейчас нам надо заниматься объединением всех политических сил, объединением общества, объединением государства", - сказал глава государства.

Во время прес-конференции Порошенко также заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.