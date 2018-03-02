Юлия Тимошенко: всегда в оппозиции и «вечный кандидат» в президенты (видео)

Скоро выборы, поэтому мы решили напомнить некоторые факты о кандидатах.

Газовая принцесса, Леди Ю, Железная леди, Она, ТигрЮля. Это все - Юлия Тимошенко, единственная женщина-премьер Украины и "вечный кандидат" в президенты.

По ее биографии можно писать политическую историю независимой Украины. Начинала бизнес с сети видеосалонов. Однако "раскрутилась" на продажах топлива в 90-х.Читайте такжеОчень плохой стратег: политолог назвал главную проблему Тимошенко

Дважды оказывалась за решеткой. Впервые - в деле ЕЭСУ за контрабанду газа и взяточничество. Второй раз - за кабальный газовый контракт с Путиным.

Сидя в кресле премьера заявляла, что она в оппозиции к власти. Как сама признается, имеет особые отношения со всеми президентами Украины. Однако настоящих друзей у «леди Ю» немного.

В течение карьеры несколько раз меняла прическу. Коса помогла ей стать премьером, но до кресла президента пока еще не «доросла». В 2010 чуть не стала президентом, проиграв Януковичу несколько процентов. Ее называют популисткой, якобы "она" умеет только критиковать. Однако Тимошенко всегда находит свой электорат, а ее президентские рейтинги снова растут.

Юля свято верит, что с третьей попытки станет президентом, потому что она работает!