Коалиция: между амбициями и Украиной

Парламентские выборы завершились. Теперь парламентариям предстоит сформировать коалицию, утвердить премьер-министра и правительство и начать работать в интересах государства. Первые сведения о начале коалициады свидетельствуют, что процесс согласования позиций будет не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Для начала напомню, что досрочно избранный парламент не может быть распущен на протяжении года после начала своей работы. Поэтому, с формальной точки зрения, с созданием коалиции можно и не спешить – правительство останется исполняющим обязанности. Но есть один нюанс – угроза украинской независимости реальна как никогда, перемирие на востоке страны вряд ли вводит в заблуждение кого-либо, кто прочитал или прослушал «Валдайскую речь» Путина и следит за публичными выступлениями официальных лиц России.

Парламентские выборы принесли неожиданный результат: первенство «Народного фронта», проведшего кампанию технологически грамотно. Арсений Яценюк, отказавшийся вступать в президентскую мега-партию, ощущает дополнительный стимул – более 20% избирателей проголосовали (если верить рекламе) за его премьерство. Арсений Петрович и раньше не страдал от избытка скромности, а полученный результат может вознести его самооценку до небес. Правы будут те, кто просит предъявить успехи правительства Яценюка за последние 8 месяцев работы, но и желающих занять премьерское кресло в конце февраля 2014-го было, напомню, немного.

«Блок Петра Порошенко» и лично глава государства чувствуют себя обманутыми. Еще бы – социологи отдавали победу на протяжении всей избирательной кампании, и тут на финальном повороте «фронтовики» подложили свинью. Судя по тональности заявлений Петра Порошенко и Юрия Луценко (формальный первый номер партийного списка «БПП» Виталий Кличко укрылся в столичной мэрии и помалкивает), они были не готовы к такому развитию событий. Поэтому тактику придется менять на марше и учиться оперативно реагировать на разнообразные вызовы. По крайней мере, анонсированное, но так и не представленное публично коалиционное соглашение, освященное главой государства, сегодня играет против «БПП» - в информационном пространстве появляются неавторизованные версии с разнообразными вариациями.

Да, президентская партия с учетом мажоритарщиков получит самую крупную фракцию, но соратники Петра Алексеевича, ехидничая перед днем выборов, подчеркивали, что европейский премьер – это тот, чья партия выиграет выборы по партийным спискам. Получается, что это Яценюк, который, как минимум, в нынешней ситуации не проиграл. И здесь президенту было бы неплохо осуществить политический маневр, ведь изнурительная борьба за должность главы правительства бьет с носка по всем демократическим партиям, пусть они даже не апеллируют публично к идеалам Майдана. К тому же размеры фракции «БПП» позволяют перевести кадровые торги на качественно новый уровень, осуществив премьерский гамбит. Не знаю, играет ли Порошенко в шахматы, но подобный вариант был бы ему полезен. Пусть даже среди прочих, более энергичных. «Фронтовикам» же важно удержаться от головокружения от успехов, что непросто в нынешней ситуации.

И Порошенко, и Яценюку в нынешней ситуации полезно было бы изучить опыт сосуществования президента Франции Франсуа Миттерана с премьером Жаком Шираком в 80-х годах прошлого века. Изучить – и перенести на украинскую почву все полезное в процессе взаимодействия сильных политических фигур, поскольку система сдержек и противовесов власти должна заработать в Украине хотя бы на 24-м году независимости. Перетягивание полномочий в нынешних условиях представляет серьезную угрозу не карьере того или иного политика, а суверенитету государства в целом. Времени на раскачку элиты и имитацию реформ нет.

Формула создания эффективной парламентской коалиции выглядит простой, но трудно реализуемой: осознание народными депутатами степени своей ответственности за происходящее в стране, готовность принимать непопулярные решения и способность идти на тактические уступки ради достижения стратегических интересов. Сборной парламентской солянке восьмого созыва будет полезно провести первое заседание не в здании под куполом, а в зоне АТО – и я уверен, что общество простит это нарушение парламентского регламента, даже если свою депутатскую присягу парламентарии-неофиты примут не в стенах Верховной Рады.

Евгений Магда