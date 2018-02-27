Эксперт назвал причины провала протестов Саакашвили в Украине

Аналитик убежден, что экс-президент Грузии является лидером-индивидуалистом, а не коллективным менеджером.

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили имеет в своем облике черты истинного вождя, однако себя он позиционирует как единственно значимую персону.

Такой предводитель не сможет управлять украинским протестным движением. Об этом заявил экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин на чате в "Главреде".

"Саакашвили, на мой взгляд, не сумел объединить как можно больше сил и официальной оппозиции режиму, и полевой оппозиции, потому что он все-таки является лидером-индивидуалистом, а не коллективный менеджер-организатор. В его облике очень много черт вождя. Естественно, что в Украине не может во главе сил против тирании стоять вождь, который позиционирует себя как единственного спасителя", - отметил спикер.

Читайте такжеСаакашвили запретили въезд в Украину на три года (документ)Соскин убежден, значимую роль сыграл тот факт, что Саакашвили – гражданин Грузии, то есть чужд украинской национальной сущности.

Эксперт подчеркнул, что протесты грузинского экс-политика все же имели определенный успех и результаты.

Как сообщал УНИАН, пограничники запретили Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 2021 года.