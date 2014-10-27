Латвия планирует расширить список персон нон-грата из России

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Карлис Эйхенбаумс, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.

"Мы не хотим допускать, чтобы в Латвию приезжали люди, которые выступают с враждебными заявлениями", - отметил он. В связи с этим, по его словам, не исключено, что "черный список" в ближайшее время будет дополнен. "Мы обнаружили ряд недочетов в этом списке, и, насколько можно понять, со стороны министра они будут устранены", - указал он.

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Летом, накануне международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" решением главы МИД Латвии в список лиц, которым на неопределенный срок запрещен въезд на территорию республики, были внесены Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия. Как пояснили в ведомстве, решение связано с действиями России против Украины.