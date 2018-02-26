Народные депутаты не поддерживают «речной» закон Мининфраструктуры

​В частности, законопроект предусматривает бесконтрольный доступ на украинские реки судов под иностранными флагами.

Народные депутаты Украины не поддерживают инициативу Министерства инфраструктуры по внедрению нового речного сбора для внутренних речных перевозок, созданию нового предприятия «Администрация внутренних водных путей Украины», а также бесконтрольному доступу на украинские реки судов под иностранными флагами.

Об этом они заявили в ходе тематического круглого стола «Развитие судостроения и судоходства в Украине», сообщает Цензор.

​В мероприятии котором приняли участие министр инфраструктуры Владимир Омелян, а также руководители профильных комитетов парламента, главы Херсонской и Николаевской облгосадминистраций, участники рынка речных перевозок и представители судостроительных компаний. Участники обсуждали поддерживаемый Мининфраструктуры законопроект 2475а и альтернативный законопроект 2475а-3 «О внутреннем водном транспорте», разработанный группой депутатов межфракционного объединения «За развитие рек Украины».

​По данным издания, которое приводит подробный репортаж с круглого стола, присутствовавшие на нем народные депутаты высказались против законопроекта от Мининфраструктуры (авторы депутат Борис Козырь и другие) именно из-за его проблемных положений. Среди них: внедрение нового квазиналога (речного сбора, который планируется направить на ремонт инфраструктуры, хотя формально уже сегодня на эти цели может отправляться часть существующих сборов), появление новой Администрации внутренних водных путей Украины (функционал которой малопонятен и есть вероятность, что сбор будет идти исключительно на содержание ее аппарата), а также допуск иностранных судов для осуществления перевозок по внутренним рекам (что вытеснит украинский флот и вынудит свернуть производство судостроительной отрасли).

​В частности, против этого документа выступила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам промполитики и предпринимательства Александра Кужель.

​«Я против любого введения налога. Мы еще курицу не родили, а уже ощипали. Кто к нам придет, если увидит, что еще неизвестно, какой будет налог? Не хочу содержать директоров любых госпредприятий с заработной платой по 400 000 гривен. Вот не хочу. Я лучше эти деньги направлю на очистку Днепра.Не деритесь за тот речной сбор. Поверьте, вы больше потеряете, чем получите», - цитирует ее «Цензор».

​По словам члена Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Олега Ляшко, Украина должна вернуть людям возможность работать в своей стране, а для этого нужно стимулировать создание рабочих мест, в том числе и в судостроении.

​«Николаев, Херсон, Одесса когда-то имели славу городов корабелов. Наша задача восстановить эту славу, потому что это 10-ки тысяч рабочих мест, это налог в местные бюджеты, это рост экономического потенциала нашей страны. Эта отрасль могла бы быть локомотивом и научного развития, и новых технологий, и главное – экономического роста», - считает политик.

​Председатель Комитета ВР по вопросам промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк подчеркнул, что без государственной поддержки невозможно будет сделать реки привлекательными для инвесторов.

​«Как бы мы это не называли: кросс-субсидирование, дотирование, государственное финансирование, госгарантии…. Если мы этого не сделаем, то можно забыть и о нашем транспортном потенциале, и о возобновлении судоходства. Если задача стоит увеличить речные перевозки не на проценты, а в разы, то и инструментарий должен быть соответствующий. В первую очередь это пакет законопроектов о внутреннем водном транспорте в таком варианте, в котором не будет монополизации, а будет приоритет украинскому флагу, в котором не вводятся, а упраздняются сборы с речного транспорта, в том числе через механизмы налогового стимулирования, потенциально через снятие акциза [на топливо, которое используют судна внутри страны]», - отметил он.

​Об отсутствии стимулов для инвестиций в законопроекте от Мининфраструктуры говорил и глава депобъединения "За развитие рек Украины" Андрей Вадатурский.

​«С одной стороны, вы говорите, что отменяем все сборы. И тут мы согласны и приветствуем это решение, но с другой стороны, вы вводите речной сбор. Т. е. это не отмена, а может быть платить придется и больше, чем сейчас. Сегодня этого никто не знает. Расчетов нет. ЕБРР готов предоставить нам средства [на развитие речной инфраструктуры]. … Но ведь не при условии введения речного сбора. Они просто должны знать источник возврата кредитных средств. И в этом – некоторая манипуляция фактами», - отметил А. Вадатурский. Сегодня же, по его словам, работать на Днепре просто неинтересно.

​«Это не вопрос закона, а вопрос экономической привлекательности. Поэтому мы против введения дополнительной нагрузки на то, что и так не работает. А откуда взять средства мы предложили. Есть река. Есть канальный сбор, собираемый АМПУ. И мы предложили 10% канального сбора направить на восстановление речного судоходства. Инвестор станет инвестировать, если он будет получать прибыль. С речным сбором прибыли просто не будет», - добавил политик.

​Издание отмечает, что большинство из присутствующих на круглом столе экспертов открыто критиковали положения законопроекта №2475а, высказывая пожелания, созвучные с альтернативным законопроектом №2475а-3, который делает невозможным создание новой монополии и снижает коррупционные риски при возрождении внутренних водных путей, исключает введения речного сбора — скрытого налога, на котором будет паразитировать контролируемая той или иной ФПГ новообразованная монопольная структура, решает проблему освобождения от акцизного налога на судовое горючее, используемое речным флотом. Кроме того, документ предлагает вариант финансирования внутренних водных путей за счет части канального сбора, уже сегодня собираемого АМПУ за проход судов [по Бугско-Днепровско-лиманскому каналу и Херсонскому морскому каналу]; вводит здоровый государственный протекционизм в сфере обеспечения занятости; поддерживает отечественную судостроительную отрасль; упрощает и ускоряет процесс госрегистрации судов; внедряет европейскую систему лоцманских проводок.

​Представлявший на круглом столе альтернативный законопроект 2475а-3 нардеп Роман Семенуха подчеркнул, что этот документ является примером европейских подходов к развитию внутренних водных путей.

​«Он (2475а-3) все-таки более соответствует требованиям и стандартам ЕС. Несколько лет назад Украина сознательно сделала свой выбор в направлении евроинтеграции. Ассоциированное членство в ЕС – это не только права, это и обязанность. И поэтому я думаю, что нам не надо изобретать велосипед, а те нормы, которые сегодня работают в Европейском Союзе, должны быть базовыми для Украины. И они прописаны в нашем законе», - подчеркнул депутат.