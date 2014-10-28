Шуфрич и Медведчук вышли из состава контактной группы по Донбассу
Нестор Шуфрич и Виктор Медведчук больше не принимают участия в налаживании переговорного процесса между "ЛНР" и "ДНР" и Украиной и ОБСЕ.
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Мы с Виктором Медведчуком выполнили основную задачу по организации трехсторонней встречи контактной группы - "ЛНР" и "ДНР", представителей России и ОБСЕ - 23, 27 июня и принимали участие в подготовке очередной встречи 1 июля в Донецке и 2 июля в Минске", - рассказал Шуфрич.
По его словам, "после возобновления активной фазы АТО мы с Медведчуком в переговорном процессе официально не участвуем".
Читайте такжеШуфрича в Николаеве забросали яйцами (фото,видео)
Ранее сообщалось, что в новую Раду попадут около 70 депутатов, которые голосовали в январе за "диктаторские законы", в частности Нестор Шуфрич. По предварительным подсчетам, по партийным спискам в парламент попадут лишь 15 таких кандидатов от Оппозиционного блока, остальные проходят по мажоритарным округам.