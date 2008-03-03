Истекают последние минуты ультиматума Газпрома

Сегодня в 9:00 истекает очередной ультиматум Газпрома Украине. Газовый холдинг угрожает с 9:00 сократить поставки газа на Украину на 25%, в случае если не будет найден компромисс по ряду спорных вопросов, в частности, о газовом долге Киева. По данным Газпрома, его переговоры с украинской стороной, прошедшие 28-29 февраля 2008г., оказались безрезультатными. Концерн дал распоряжение своим "дочкам" о сокращении с 9:00 3 марта 2008г. поставок газа на Украину. Еврокомиссия и европейские партнеры газового холдинга предупреждены о складывающейся ситуации.

РБК