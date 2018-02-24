Я готов приехать в Украину и пройти следствие – Саакашвили резко ответил ГПУ

Саакашвили прокомментировал направленное ГПУ международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просится отобрать у Михеила Саакашвили образцы голоса.

Генпрокуратура направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит взять у лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцы голоса.

Саакашвили прокомментировал такую просьбу.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Саакашвили.

Читайте такжеЛуценко объяснил, почему Саакашвили не посадили в Украине"То есть сначала с применением силы туда вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия. Либо Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, либо держат не только украинцев, но и европейцев, за идиотов, либо все сразу", – комментирует Саакашвили.

"В любом случае мой ответ этим клептократам: Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", – написал Саакашвили.

Как сообщали СМИ, Генпрокуратура направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит отобрать у Михеила Саакашвили образцы голоса. В ГПУ уточнили, что Нидерланды будут это делать самостоятельно, согласно поручению. Так же образцы голоса Саакашвили может предоставить только добровольно.