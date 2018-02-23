Розенко прокомментировал существование вопросов о Бандере для получения украинцами "карты поляка"

Розенко назвал недопустимой ситуацию, когда у украинцев, которые хотят жить в Польше, спрашивают об отношении к Бандере.

Вице-премьер-министр Украины, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко назвал недопустимой ситуацию, когда у украинцев, которые хотят жить в Польше, спрашивают об отношении к проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере.

Об этом вице-премьер сказал в эфире «5 канала», комментируя сообщения в СМИ о том, что у украинцев, претендующих получить так называемую "карту поляка", спрашивают об их отношении к Степану Бандере и националистам.

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"Мы отслеживаем эти случаи, и эта информация поступила в том числе от объединения украинцев в Польше, и эта информация была мной лично доведена до представителей польской делегации, и мы считаем, что такие вещи недопустимы", - заявил Розенко.

"И это еще раз подтверждает опасность принятия этого закона (об Институте национальной памяти, который предусматривает запрет идеологии украинских националистов - УНИАН)... Это пока не массовые явления, единичные, но такие факты есть. Если сейчас просто решают вопрос давать визу или не давать визу, давать карту поляка или не давать карту поляка, задавая такие вопросы, а завтра может быть уже уголовная ответственность", - сказал Розенко.

"Поэтому наша точка зрения следующая: новый закон об Институте национальной памяти надо менять. Как это будет делаться, через решение Конституционного суда, через инициативу оппозиции или власти - нам в принципе все равно, это внутренний польский вопрос", - заявил Розенко.

Также вице-премьер сказал, что позиция о необходимости изменения этого польского закона разделяется как президентом Украины Петром Порошенко, так и Верховной Радой Украины.

Вместе с тем он подчеркнул, что настроен оптимистично.

"Я убежден, даже из тех реплик, которые мы услышали после нашего визита в Польшу, что украинскую делегацию абсолютно четко услышали", - заявил Розенко.