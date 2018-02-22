В МИД отреагировали на предложение России вернуть военную технику из оккупированного Крыма

Глава МИД отметил, что согласно нормам международного права, вооружение страны могут возвращать после окончания военных действий.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не согласится на предложения России, которые причинят вред юридической позиции нашего государства в международных судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати, комментируя заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возвращении Украине вооружения и военной техники из временно оккупированного Крыма.

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"Мы не будем делать ничего, что будет угрожать либо нашей политической позиции по оккупированному Крыму, либо нашей юридической позиции", - заявил Климкин.

По его словам, согласно нормам международного права, вооружение страны могут возвращать после окончания военных действий.

"Если вы обратитесь к международному праву, то здесь есть известные Гаагские конвенции, в частности Гаагская конвенция 1907 года о праве ведения войны. Там сказано, что оружие может возвращаться после установления нормальных отношений, установления мира", - сказал Климкин.

"Если Россия будет использовать сам факт какого-то диалога о возможном возвращении оружия, причем мы не знаем ни какое это оружие, ни в каком состоянии, - это станет для нее политическим и юридическим аргументом. Вот этого мы по определению не допустим. Это пример того, почему так важна наша политическая и юридическая позиция", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, 11 января 2018 года Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

«Пользуясь случаем... хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс этот процесс был приостановлен. По данным Минобороны РФ, по состоянию на середину апреля было передано 389 единиц бронетехники, восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля 2014 года в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.