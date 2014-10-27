МВД взялось расследовать исчезновение председателя, заместителя и секретаря ОИК №140

20:33, 27 октября 2014
Политика
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Министерство внутренних дел начало расследовать исчезновение руководства окружной избирательной комиссии №140 в Одесской области.

Геращенко повідомив про початок розслідування / УНІАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Допис by Anton Gerashchenko.

«Ни с того ни с сего исчезли председатель, заместитель, секретарь и несколько членов ОИК №140 в результате чего там нет кворума, и комиссия стала неправомочной принимать какие-либо решения. Несколько сотен членов УИК не могут покинуть свои избирательные участки, чтобы привезти и сдать в ОИК бюллетени и протоколы с результатами голосования», - цитирует Геращенко "Радио Свобода".

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По его словам, управление МВД в Одесской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права должностными лицами избирательной комиссии) Уголовного кодекса Украины

К милиции непосредственно в день выборов поступило 597 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

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