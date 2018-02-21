Апелляционный суд отменил арест сбежавшего из Украины бизнесмена Дыминского

Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла 31-летняя девушка.

Апелляционный суд Киева отменил решение суда об аресте бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Николай Лысый.

"19 февраля 2018 года Апелляционный суд г. Киев удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киев от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил он.

Читайте такжеПолиция подала документы на Дыминского в Интерпол

Кроме этого, адвокат сообщает, что Печерский суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП.

Как известно, бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила.

С 22 августа Дыминский находится за пределами Украины. Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Дыминский является лицом, скрывающимся от органов предварительного расследования, дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.