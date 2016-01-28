Ставицкий и Клюев выиграли дело в суде ЕС по санкциям

Генеральный суд Европейского Союза отменил первое решение Совета ЕС о применении санкций в отношении соратников экс-президента Виктора Януковича Сергея Клюева и Эдуарда Ставицкого.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было обнародовано сегодня в Люксембурге.

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Ко всем этим лицам был применен общий аргумент о том, что письмо от 3 марта 2014 года, переданное Генеральной прокуратурой Украины как основание для принятия решения о санкциях, не содержит никаких деталей относительно выдвинутых обвинений.

«К человеку нельзя относиться, как к ответственному за злоупотребление государственными средствами на основании того, что он является объектом предварительного расследования в третьей стране без того, чтобы Совету ЕС было известно о вопросе, по поводу которого выдвинуты возможные обвинения в отношении лица в этом расследовании», - пояснил суд.

Суд решил, что заморозка активов не соответствует критериям, поэтому отменил санкции за период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года.

Вместе с тем, в силе остается второе решение Совета ЕС, которым санкции были продлены еще на один год. Поэтому все эти лица остаются под действием санкций Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Януковича Андрей Портнов осенью 2015 года выиграл в Суде ЕС дело относительно примененных против него санкций. Он предположил, что решение в его пользу может быть использовано другими лицами из «черного списка», но поможет это не всем.