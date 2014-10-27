Замглавы АП Рафальский уволился до вступления в силу закона о люстрации

Соответствующий указ главы государства опубликован на президентском сайте.

"Уволить Рафальского Олега Алексеевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины по собственному желанию в соответствии с заявлением, поданным им до вступления в силу Законом Украины "Об очищении власти"", - говорится в указе.

Закон о люстрации вступил в силу 16 октября.