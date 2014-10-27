Замглавы АП Рафальский уволился до вступления в силу закона о люстрации
15:01, 27 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Рафальского с должности заместителя главы Администрации президента Украины в связи с поданным им заявлением.
Порошенко уволил Рафальского / Фото УНИАН
Соответствующий указ главы государства опубликован на президентском сайте.
"Уволить Рафальского Олега Алексеевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины по собственному желанию в соответствии с заявлением, поданным им до вступления в силу Законом Украины "Об очищении власти"", - говорится в указе.
Закон о люстрации вступил в силу 16 октября.
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