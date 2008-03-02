Газовые переговоры между Украиной и Россией продолжаются
13:38, 02 марта 2008Политика
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...утверждает Черномырдин
Газовые переговоры между Украиной и РФ продолжаются, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.
"По моим данными, переговоры шли вчера", - сказал он сегодня журналистам, передает ІСТV.
По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, проблема связана с неплатежами "Газпрому" за газ. "Платить же нужно, уже третий месяц пошел", - сказал посол.
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