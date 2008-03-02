Газовые переговоры между Украиной и Россией продолжаются

Газовые переговоры между Украиной и РФ продолжаются, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

"По моим данными, переговоры шли вчера", - сказал он сегодня журналистам, передает ІСТV.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, проблема связана с неплатежами "Газпрому" за газ. "Платить же нужно, уже третий месяц пошел", - сказал посол.