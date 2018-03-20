Вехи недели. Принудительный отлет, контратака в суде и одесский антикоррупционный резонанс

Завершение судебных процедур в схватке за статус беженца, которую вели адвокаты Саакашвили, стало сигналом для пограничников, в одном из столичных ресторанов задержавших лидера «Руха новых сил» и отправивших его в Варшаву чартером. Подобная процедура реадмиссии класса «люкс» осуществляется, скажем откровенно, нечасто, но в данном случае выглядела оправданной: известного политика, являющегося сегодня лицом без гражданства, вернули в страну, с территории которой он 10 сентября прорвался в Украину, доказывая собственную политическую субъектность. В польской столице Саакашвили не стал задерживаться, сделав ряд ритуальных заявлений – об участии в украинском политическом процессе, о скорой отставке Петра Порошенко, о готовности вернуться в Украину при благоприятном моменте. Михеил Николозович обещает мобилизовать на борьбу с украинской властью европейских политиков, осев пока в Нидерландах, где проживает его супруга.

Отсутствие Саакашвили как лидера сказалось на формате массовых акций, ставших в последнее время его визитной карточкой. На этот раз они получили название «Марш за будущее», проходили не только в Киеве, но и в областных центрах. Участие нескольких тысяч протестующих уже стало привычным, а вот новый лидер у них пока не появился, хотя реадмиссию Саакашвили осудили представители девяти политических партий. Правда, воспользоваться протестным потенциалом, оседлать его у них пока не получается.

Читайте такжеТурчинов объяснил, для выполнения какого плана Москвы Янукович написал письмо Путину (видео)Секретарь СНБО Александр Турчинов и его заместитель Михаил Коваль в зале Оболонского суда, где проходит судебный процесс по делу о государственной измене Януковича, были вынуждены вспоминать драматические моменты февраля – марта 2014 года (Коваль тогда в Крыму даже побывал в российском плену), чтобы дать ответы на вопросы адвокатов Януковича и прояснить особенности развития ситуации в те дни. Получилось достаточно убедительно, но картина развала армии и спецслужб на момент российского вторжения от этого не стала менее жуткой. Поведение защитников четвертого президента, похоже, заставило пятого главу государства принять участие в судебном процессе над ним.

Напряженной остается ситуация на Донбассе, где обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Под Широкино, по версии следствия, от рук сослуживцев погибло четверо морских пехотинцев, а такие потери сразу обращают на себя внимание не только общественности, но и противника, заинтересованного в продолжении расшатывания ситуации на Мариупольском направлении.

Геннадий Труханов буквально за несколько дней прошел путь от беззаботного отпускника до подозреваемого в злоупотреблении финансовыми средствами Одесского городского совета. Задержанный в аэропорту «Борисполь» мэр «жемчужины у моря» появился в зале Соломенского суда не только с отработанной версией, но и поручителем в лице парламентария, члена фракции БПП Дмитрия Голубова. Земляк с депутатским значком без проблем взял Труханова на поруки, чему не смогли помешать «национальные дружины», вступившие в схватку с правоохранителями у здания суда. Уже 16 февраля мэр Одессы был на заседании городского совета, пусть и под возгласы «Отставка!». Скажем откровенно – позиции НАБУ «дело Труханова» вряд ли укрепило, а вопрос изменения уголовно-процессуального кодекса, позволяющего легко выходить из следственного изолятора обвиняемым в коррупции, выглядит не менее острым, чем создание Антикоррупционного суда.

Евгений Магда