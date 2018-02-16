Путин заявлял о готовности применить ядерное оружие в случае противодействия операции по захвату Крыма - Турчинов

00:52, 16 февраля 2018
Политика
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Россия не признавала и не признает того, что осуществляет агрессию против Украины / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Те, кто бежал в РФ, сдали очень много секретной информации... Но мы начали делать первые шаги по восстановлению разведки, и ее руководитель (Службы внешней разведки - УНИАН) господин (Виктор) Гвоздь сообщил мне, что по данным, которые он получил от своих источников в РФ, готовится на 1 число (1 марта 2014 года - УНИАН) решение парламента (РФ) о введении войск в Украину. Он также сказал, что, по его информации, есть обращение Януковича по этому поводу», - заявил Турчинов.

Читайте такжеВ начале российской агрессии ожидалось наступление 200-тысячного войска РФ на Украину - Турчинов (видео)«Реальный текст обращения я увидел, я могу ошибаться в датах, третьего марта, когда представитель России в ООН огласил этот текст», - добавил Турчинов.

Он заявил, что Россия не признавала и не признает того, что осуществляет агрессию против Украины.

«Это типичная трусливая позиция РФ - не признает агрессию, а рассказывает о каких-то определениях «крымского народа» и т.д.».

«Много информации сейчас всплывает, и когда в очередной раз они там праздновали захват Крыма Путин даже сказал, что был готов применить ядерное оружие, чтобы завершить операцию в Крыму, если бы ему кто-то военным путем начал мешать... То есть, он был готов применить ядерное оружие, если бы его операция получила какое-либо существенное противодействие. Это классическая агрессия, классическая аннексия», - добавил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что  Янукович направил Владимиру Путину письменную просьбу применить российские вооруженные силы «для защиты населения Украины».

"...обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой применить вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", - процитировал Чуркин письмо Януковича.

"Действия России в Украине полностью адекватные и легитимные", - заявил Чуркин.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на применение российских вооруженных сил в Украине «с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране».

Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.

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Теги: #Виктор Янукович#допрос Турчинова
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