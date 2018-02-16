Путин заявлял о готовности применить ядерное оружие в случае противодействия операции по захвату Крыма - Турчинов

По словам Турчинова, то, что Москва не признает и продолжает не признавать агрессию против Украины является «типичной трусливой позицией РФ».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, подчеркивает, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что готов применить ядерное оружие, если бы операция по захвату Крыма получила существенное противодействие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Те, кто бежал в РФ, сдали очень много секретной информации... Но мы начали делать первые шаги по восстановлению разведки, и ее руководитель (Службы внешней разведки - УНИАН) господин (Виктор) Гвоздь сообщил мне, что по данным, которые он получил от своих источников в РФ, готовится на 1 число (1 марта 2014 года - УНИАН) решение парламента (РФ) о введении войск в Украину. Он также сказал, что, по его информации, есть обращение Януковича по этому поводу», - заявил Турчинов.

Читайте такжеВ начале российской агрессии ожидалось наступление 200-тысячного войска РФ на Украину - Турчинов (видео)«Реальный текст обращения я увидел, я могу ошибаться в датах, третьего марта, когда представитель России в ООН огласил этот текст», - добавил Турчинов.

Он заявил, что Россия не признавала и не признает того, что осуществляет агрессию против Украины.

«Это типичная трусливая позиция РФ - не признает агрессию, а рассказывает о каких-то определениях «крымского народа» и т.д.».

«Много информации сейчас всплывает, и когда в очередной раз они там праздновали захват Крыма Путин даже сказал, что был готов применить ядерное оружие, чтобы завершить операцию в Крыму, если бы ему кто-то военным путем начал мешать... То есть, он был готов применить ядерное оружие, если бы его операция получила какое-либо существенное противодействие. Это классическая агрессия, классическая аннексия», - добавил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Владимиру Путину письменную просьбу применить российские вооруженные силы «для защиты населения Украины».

"...обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой применить вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", - процитировал Чуркин письмо Януковича.

"Действия России в Украине полностью адекватные и легитимные", - заявил Чуркин.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на применение российских вооруженных сил в Украине «с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране».

Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.