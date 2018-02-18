В Киеве сторонники Саакашвили проводят вече на Михайловской площади (видео)

13:55, 18 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, на площади установлена большая сцена, с которой выступают активисты.

Читайте такжеВ Киеве проходит марш сторонников Саакашвили (фото)В ходе проведения «марша за будущее» по проезжей части улицы Владимирская активисты требовали отставки действующей власти и, в частности, президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко. Участники марша скандировали «Отставка» и «Порошенко – трибунал».

Колонна участников марша в определенный момент растянулась от городского Дома учителя до Софийского собора. В шествии участвовали около 3,5 тыс. человек.

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