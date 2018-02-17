Волкер: возможные уступки Украины в переговорах не поспособствуют размещению миротворцев на Донбассе

Спецпредставитель США назвал текущую ситуацию на Донбассе неприемлемой и подчеркнул необходимость восстановления мира и выполнения Минских соглашений.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что возможные уступки Киева в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе не будут способствовать размещению там миротворческих сил ООН.

Читайте такжеГермания готова к отправке своих миротворцев на ДонбассОб этом он сказал во время выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Я только хочу высказать мнение: если мы ожидаем уступок, мы никогда не достигнем этого», - подчеркнул Волкер, отвечая на вопрос относительно возможных уступок Украины, чтобы продвинуться в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе. По его словам, необходимо, чтобы все стороны понимали, что текущая ситуация на Донбассе «плоха» для всех, и альтернативой этой ситуации является «размещение миротворческих сил, создание мира, обеспечение реализации Минских соглашений, что будет действительно лучше для всех».

«Мы можем не соглашаться со многими вещами, но мы можем согласиться сделать определенные вещи», - добавил Волкер.