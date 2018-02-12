Миротворцев на Донбассе должна возглавить Швеция при участии Бразилии и Беларуси – новый отчет

В отчете говорится, что нужно оставить миротворцев на Донбассе на период охлаждения, примерно, на два года в целом.

ООН должен рассмотреть применение контингента в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских для того, чтобы помочь урегулировать кризис в Украине, говорится в новом отчете, который должен быть представлен должностным лицам этой неделе.

Читайте такжеДоклад ООН: на Донбасс необходимо отправить 20 тысяч миротворцевОтчет, составленный бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, который теперь является советником президента Украины Петра Порошенко, будет представлен чиновникам, включая спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, передает Голос Америки.

На пути утверждения миротворческих сил ООН есть большие преграды, ведь Россия, которая имеет право вето в Совете Безопасности ООН, должна согласиться с этим форматом и Швеция должна согласиться возглавить миссию.

"Эта деятельность потребует привлечения ряда европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь", - заявил Ричад Гован, соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета.

Некоторые дипломаты и эксперты называли цифру в 50 тыс. человек, однако, по мнению Гована, такая цифра не является реалистичной, и Москва, вероятно, будет против такого большого контингента.

Создание миротворческих сил, по мнению Гована, позволит провести местные выборы в Украине, что является ключевой частью Минских договоренностей. "Если удастся достаточно быстро развернуть присутствие на местах, хорошо было бы перейти к местным выборам за 12 месяцев, а затем оставить миротворцев на период охлаждения, скажем, два года в целом", - подчеркнул Гован.