США готовы помочь остановить войну на Донбассе - Волкер о третьей годовщине "Минска-2"

18:34, 13 февраля 2018
Война
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Курт Волкер / REUTERS

Об этом американский дипломат написал в Twitter.

«Вчера была годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений - три года назад, до сих пор продолжается горячая война. США готовы помочь прекратить боевые действия, но Россия должна выбрать мир», - заявил он.

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Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

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Теги: #Волкер о Минске#США и война на Донбассе