США готовы помочь остановить войну на Донбассе - Волкер о третьей годовщине "Минска-2"

По словам спецпредставителя Госдепа США готовы помочь остановить боевые действия на Донбассе, но Россия должна выбрать мир.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что на Донбассе до сих пор идет война со времени подписания Минских соглашений три года назад.

Об этом американский дипломат написал в Twitter.

«Вчера была годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений - три года назад, до сих пор продолжается горячая война. США готовы помочь прекратить боевые действия, но Россия должна выбрать мир», - заявил он.

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Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.