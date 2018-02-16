Саакашвили находится в Мюнхене - Климкин

Немецкие дипломаты Климкину сообщили, что Саакашвили с кем-то здесь встречается.

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили сейчас находится в Мюнхене.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации с Саакашвили, Климкин сказал: «Спросите у него – он здесь. Он здесь с кем-то встречается, мне об этом сказали мои немецкие коллеги».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в одном из ресторанов Киева, откуда его, по утверждениям соратников, вывезли в неизвестном направлении.

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В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в порядке реадмиссии в Польшу, откуда он прибыл с нарушеним украинского законодательства. Впоследствии на официальном сайте пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

13 февраля во время пресс-конференции в Варшаве Саакашвили заявил, что в ближайшие дни планирует увидеться с семьей в Нидерландах, а затем заниматься политической деятельностью в Европе.

14 февраля в Нидерландах Саакашвили предоставили удостоверение личности, которое позволяет ему проживать и работать в странах-членах Евросоюза, после чего он заявил, что «как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство».

Сейчас в Мюнхене проходит 54-я международная конференция по вопросам безопасности.