Янукович наконец понял, что в Украине - ”неправильная власть”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет власть в разрушении государственных институтов и парламентаризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В. ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время своего выступления перед делегатами съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке.

«В 2007 году было принято решение о досрочных выборах. Общество пытались убедить, что именно выборы решат все проблемы с кризисом власти. В 2008 году инициируют реформу Конституции и референдум. И вновь утверждают, что это пойдет на благо государства. Все новые и новые прецеденты грубого и откровенного нарушения Конституции и законов фактически разрушили создаваемое годами правовое поле. А государство – это система правовых институтов. Уничтожая эту систему, власть уничтожает государство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов считает, что принятие Конституции в обход парламента также является новой угрозой в условиях политического и начавшегося экономического кризиса.

“Сегодня власть реализует меры, направленные на сворачивание парламентаризма. Среди них – не только роспуск Верховной Рады пятого созыва, но и явное стремление при помощи принятия новой Конституции на референдуме оформить отказ от представительской демократии”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Все эти факты, по его мнению, свидетельствуют о том, что в Украине - «неправильная власть». «Если власть призывает не выполнять решения судов, если министры публично занимаются рукоприкладством и называют это геройством, если подписывают втайне от народа письма, от которых зависит перспектива страны, та перспектива, которой большинство граждан не желает, значит, это недемократическая власть, неправильная власть, как о ней говорят в народе», - пояснил лидер Партии регионов.