Политсовет Нашей Украины смирился с ”выходцами”?

На политсовете не обсуждался вопрос о сложении депутатских полномочий теми людьми, что вышли из состава партии политической партии "Народный Союз Наша Украина".

Об этом, как сообщил в интервью журналистам лидер партии, и руководитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что любой человек «имеет право свободно входить в любую политическую партию и свободно выходить из нее». Лидер фракции отметил, что «именно такой шаг предприняла часть наших коллег». Он подчеркнул, что еще на президиуме партии была сформирована позиция, что никаких претензий не будет к нашим коллегам при условии, что они как народные депутаты будут придерживаться коалиционного соглашения. «При этом они могут быть внепартийными, и это их личное дело», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он добавил, что «пока еще у нас таких претензий нет, и у нас нет официальных оснований полагать, что они могут возникнуть в будущем».

Говоря о коалиции в целом, В.КИРИЛЕНКО отметил, что между НУ-НС и БЮТ будут разногласия в некоторых вопросах, и даже в ключевых, в частности относительно содержания нового налогового кодекса, относительно земельной реформы, а также в вопросах, связанных с энергетической сферой или оборонной. «Вместе с тем, мы далеки от мысли, что эти разногласия необходимо использовать для того, чтобы на следующий день развалить коалицию демократических сил», - отметил В.КИРИЛЕНКО. Он считает, что эти проблемы должны не разъединять коалицию, а ее сплачивать.