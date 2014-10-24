Саммит лидеров ЕС: Россия должна взять на себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Об этом идет речь в выводах Европейского Совета относительно Украины, который проходит сегодня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС.

„Европейский Союз ожидает, что Российская Федерация будет уважать национальный суверенитет и территориальную целостность Украины и сделает свой вклад в политическую стабилизацию и экономическое восстановление Украины. В этой связи Россия должна взять на себя ответственность за полное выполнение Минского соглашения. В частности, российская власть должна предотвратить любое движение войск, оружия и боевиков со своей территории в Украину. Она должна повлиять на то, чтобы сепаратисты добросовестно выполнили обязательства, взятые в Минске”, - говорится в выводах, которые имеет в своем распоряжении агентство УНИАН

Читайте такжеМинское соглашение будет в фокусе внимания саммита лидеров ЕС - дипломатКроме того, в ЕС считают, что Российская Федерация должна поддерживать усилия ОБСЕ по урегулированию кризиса в Украине.

„ЕС и его государства-члены остаются полностью вовлеченными в поддержку политического решения украинского кризиса, включая взносы в увеличение возможностей мониторинга со стороны ОБСЕ, увеличивая гуманитарную помощь и поддерживая и помогая Украине в процессе реформ, в частности, в децентрализации и защите прав представителей национальных меньшинств”, - отмечается в выводах.