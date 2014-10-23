В Крыму греко-католическая церковь под угрозой ликвидации - глава УГКЦ

По его словам, с 1 января 2015 УГКЦ на полуострове может оказаться вне закона, а все церковные помещения и храмы будут конфискованы, передает Радио Свобода.

Как заявил предстоятель греко-католиков, это касается всех церквей и религиозных организаций на территории Крыма.

«Так называемая крымская власть издала новый закон, согласно которому все религиозные организации до конца года должны пройти процесс перерегистрации. Требования очень непростые. Но даже, если бы мы все требования выполнили, то нет никакой гарантии, что действительно и перерегистрация подтвердит право на существование греко-католической общины в Крыму», - рассказал глава УГКЦ.

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Сегодня в Крыму есть пять приходов - в Ялте, Евпатории, Симферополе, Севастополе и Керчи. Сейчас во всех церквях проходят богослужения.

Тем временем, в зоне боевых действий на Донбассе служит 67 греко-католических священников. Под контролем группировки «ДНР» находится девять приходов. Во всех, кроме Горловки, проходят богослужения. В Донецке двое отцов получили разрешение на пастырство от «ДНР», а в другие города священники добираются через блокпосты.

Епископскую резиденцию и монастырь УГКЦ в Донецке ограбили и там расположились боевики.