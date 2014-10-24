Русские солдаты говорят, что получили приказ ехать в Луганск "добровольцами" - СМИ

Об этом пишет журналист британской Financial Times Кортни Уивер, который пообщался с солдатами в луганском кафе "Плакучая ива".

"Конечно, мы добровольцы. Нас сюда никто не посылал". Затем он продолжил в более серьезном тоне: "Нам отдали приказ: кто хочет поехать добровольцем? И мы все подняли вот так руки". Он насмешливо показал, как человека заставляют поднять руку вверх", – передает Уивер слова Максима из Воронежской области

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Журналист отметил, что россияне отличаются от местных боевиков одинаковой формой, а также тем, что не носят повсюду оружие.

Военные заверили Уивера, что находятся в городе уже в течение месяца (то есть прибыли туда уже после объявления перемирия 5 сентября) и занимаются обучением местного населения.

Украинская правда