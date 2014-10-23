Из-за ошибки с языком Януковичу и К° придется ждать решения суда до 2018 года - СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его соратники, которые пытаются отменить санкции против них в судебном порядке, могут победить в Суде ЕС, но у них нет оснований ждать вердикта по своему делу в ближайшее время.

Об этом сообщил в комментарии "Европейской правде" один из судей Суда ЕС (расположен в Люксембурге - Ред.), который попросил не называть его имени.

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"Продолжительность процедуры в Суде по общим делам, где сейчас находятся эти иски - в среднем 24-28 месяцев. Прибавьте этот период к моменту подачи иска - и вы получите время, когда можно ожидать решения", - заявил он.

Однако, по словам судьи, это решение не будет окончательным.

"У сторон по делу относительно санкций против украинских чиновников есть возможность апелляции в Суде справедливости (высшая палата Суда ЕС). Продолжительность этой процедуры - 20 месяцев. Но, по нашей статистике, вероятность того, что апелляция будет удовлетворена - примерно 2%", - добавил он.

Учитывая, что иски от украинских чиновников были зарегистрированы в Суде ЕС в мае 2014 года, окончательное решение по ним ожидается только в 2018 году.

По словам источника, представители прежней украинской власти могли несколько ускорить процедуру, но сделали не лучший выбор языка иска. Все документы от них представлены на английском языке.

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"Но рабочим языком суда являются французский, поэтому все процедуры в суде проходят на французском и все иноязычные документы - даже англоязычные - требуют перевода. Если бы был выбран французский, процедура была бы несколько быстрее", - отметил судья.

Сейчас в суде зарегистрированы иски Виктора Януковича, его сыновей Александра и Виктора Януковича; Николая Азарова и его сына Алексея Азарова; Виктора Пшонки, братьев Сергея и Андрея Клюева, Сергея Арбузова, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Сергея Курченко и Андрея Портнова, сообщили "Европейской правде" в Суде ЕС.