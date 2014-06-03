Янукович, Азаров и Курченко через суд пытаются аннулировать санкции ЕС - СМИ

Экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов по этому поводу подал иск в Европейский суд в Люксембурге 29 апреля, сообщает "EUObserver".

12 мая подали иски экс-премьер-министр Николай Азаров и его сын Алексей.

14 мая три иска подали Янукович и его сыновья Виктор и Александр. На следующий день -15 мая - иски подали бизнесмен Сергей Курченко, экс-глава администрации президента Андрей Клюев и его брат, народный депутат Сергей Клюев.Читайте такжеАзаров просит ЕС разморозить его активы - СМИ

В сообщении также говорится о том, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава СБУ Александр Якименко и экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко написали в Совет ЕС письменные запросы для получения доказательств, что также может свидетельствовать о намерении подать иски.