Евгения Киселева обещают впустить в Украину в ближайшие часы

Об этом "Украинской правде" сообщил помощник главы Госпогранслужбы- спикер Сергей Астахов.

"Есть поручение уполномоченного государственного органа в отношении гражданина с такой фамилией, именем и отчеством", - сказал он.

"Ситуация такая возникла на границе. Сейчас она выясняется, и будет принято дополнительное решение. Чуть позже будет предоставлена ​​информация", - добавил Астахов.

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Как сообщил "Украинской правде" советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, в ближайшие часы Киселева пустят в Украину.

"Что касается Киселева, то информация действительно по нему проверялась, и в ближайшее время получит возможность въехать в Украину", - сказал Лубкивский.

"Мы проверяем любую информацию, касающуюся любых иностранных граждан, просим с пониманием относиться к тому, что мы живем в специфическое время, время, когда есть много рисков и угроз национальной безопасности Украины, поэтому мы тщательно проверяем, включая информацию, в отношении иностранцев, которые въезжают в Украину ", - добавил он.