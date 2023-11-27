Синоптики подвели итоги непогоды на выходных.

По Украине 26 ноября прокатилась мощная зимняя стихия, последствия которой ощущаются и сегодня в виде снега и порывов ветра. Синоптики подвели погодные итоги выходных.

Итак, по их данным, в течение прошлых трех суток в Украине выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Количество осадков составило 0,3-46 мм, а в Николаевской и Одесской областях - местами 51-87 мм.

В Николаевской, Одесской, большинстве центральных и северных областей наблюдались метели; в Одесской и Николаевской областях - налипание мокрого снега. На Закарпатье ночью и утром местами наблюдался туман.

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Ветер был юго-западный с переходом на северо-западный, 5-14 м/с. По всей Украине, кроме Закарпатья, местами были порывы 15-24 м/с. В Одесской и Николаевской областях местами порывы ветра достигали 25-30 м/с, а в Вилково Одесской области - 35 м/с!

Температура была днем 26 ноября от 4° мороза до 5° тепла, на юго-востоке страны 6-13° тепла, в Крыму - до 17°. Ночью 27 ноября 0-8° мороза; на высокогорье Карпат днем и ночью ударили морозы до -9...-12°.

"Средняя суточная температура 26 ноября была от 2° мороза до 3° тепла (в Киеве 0,7° мороза), что близко и на 1-3° ниже нормы; на юго-востоке страны и в Крыму было 4-10° тепла, что на 3-7° выше нее", - сообщают синоптики.

Сейчас, по их данным, на большей части территории страны наблюдается снежный покров высотой 1-13см. В Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях - местами 15-27 см.

В результате зимнего шторма, бушевавшего в Украине 26 ноября, без света остались более двух тысяч населенных пунктов. Местами, по данным спасателей, снежные заносы достигают полутора метров.

С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек. Также сообщается, что в Одессе погибли три человека.

В связи с непогодой в Украине развернули круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

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