Сегодня в Украине будет ветрено и скользко.

Сегодня в Украине снова ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

По данным Украинского гидрометцентра, 27 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях значительный снег. На дорогах страны гололедица.

Погода 27 ноября - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно.

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Ожидается умеренный снег, в юго-восточной части - мокрый снег с дождем, местами гололед. В западных и в большинстве южных областей снег будет небольшой. На дорогах страны ожидается гололедица.

Ветер будет северо-западный, в восточных областях юго-западный. Его порывы будут достигать 17-22 м/с.

Температура в западных областях днем составит 0-5° мороза; в северных и центральных областях столбики термометров покажут 2-7° мороза. На остальной территории в течение суток от 4° мороза до 2° тепла, а в Крыму 1-6° тепла.

На Киевщине также будет облачно. Днем ожидается умеренный снег, метели, снежные заносы, а на дорогах гололедица. Порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с.

Температура по области днем ожидается на уровне 1-6° мороза, а в Киеве будет 2-4° мороза.

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