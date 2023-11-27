Без света по всей стране остались более двух тысяч населенных пунктов.

В воскресенье, 26 ноября, в Украине разразился настоящий зимний шторм. Наиболее сложная погода наблюдалась на юге страны. По данным спасателей, там снежные заносы достигают полутора метров.

На данный момент к ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы и пограничники.

В результате сильного ветра и метелей с признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек. К счастью, информации о жертвах непогоды в Украине нет.

В Одессе ветер был настолько сильный, что повалил 100-метровую трубу котельной, а власти приняли решение перевести обучение в школах в онлайн режим.

В Украине в связи с ненастьем работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Когда погода в Украине стабилизируется - прогноз

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон продлится недолго, как и любой другой циклон. Она уточнила, что такие активные циклоны обычно имеют быстрый темп и проходят за сутки.

Уже сегодня, по ее данным, погодные условия заметно стабилизируются.

Тем временем Укргидрометцентр снизил уровень опасности в Украине оранжевого до желтого. По прогнозам, 27 ноября по стране ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, а на дорогах - гололедица. Температура в западных областях днем будет в пределах 0-5° мороза; в северных и центральных областях столбики термометров покажут 2-7° мороза. На остальной территории в течение суток от 4° мороза до 2° тепла, а в Крыму воздух прогреется до 1-6° тепла.

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