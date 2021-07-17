В Винницкой и Луганской областях возможны осадки.

Суббота, 17 июля, в Украине будет очень жаркой. От жары спасет небольшая облачность, которая будет наблюдаться по всей стране. Температура днем ожидается в пределах +31°...+34°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях воздух прогреется до 34°, небольшая облачность, без осадков.

На севере страны ожидается аналогичная погода, лишь облаков будет поменьше. Температура составит +31°...+33°.

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В центре Украины также будет небольшая облачность. Максимально столбики термометров поднимутся до +33°. В Винницкой области - грозы.

На востоке страны до +33°. В луганской области возможны небольшие дожди.

На юге и в Крыму облаков будет мало. Здесь ожидается преимущественно ясная и солнечная погода. Температура поднимется до +34°, без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская