Суббота, 17 июля, в Украине будет очень жаркой. От жары спасет небольшая облачность, которая будет наблюдаться по всей стране. Температура днем ожидается в пределах +31°...+34°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В западных областях воздух прогреется до 34°, небольшая облачность, без осадков.
На севере страны ожидается аналогичная погода, лишь облаков будет поменьше. Температура составит +31°...+33°.
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В центре Украины также будет небольшая облачность. Максимально столбики термометров поднимутся до +33°. В Винницкой области - грозы.
На востоке страны до +33°. В луганской области возможны небольшие дожди.
На юге и в Крыму облаков будет мало. Здесь ожидается преимущественно ясная и солнечная погода. Температура поднимется до +34°, без осадков.
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