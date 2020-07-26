Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра
На большинстве территории в понедельник будет жарко.
В Украине в понедельник, 27 июля, в большинстве областей будет жаркая погода, однако на части территории ожидаются дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Так, в западных, Житомирской, юго-восточных областях и в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков.
Температура ночью составит +14°...+19°, в южной части +19°...+21°. Днем столбики термометров поднимутся до +27°...+32°, на юге местами до +33°.
В Киеве завтра дождей не прогнозируют. Температура ночью +17°...+19°, днем +30°...+32°.
Напомним, накануне курортный город Яремче, расположенный в Ивано-Франковской области Украины, засыпало градом.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +17°
- Днепр+33°... +20°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+26°... +16°
- Киев+29°... +19°
- Кропивницкий+32°... +19°
- Луганск+34°... +17°
- Луцк+24°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+29°... +19°
- Ровно+23°... +15°
- Симферополь+31°... +18°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+28°... +16°
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