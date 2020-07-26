Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра

На большинстве территории в понедельник будет жарко.

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В Украине в понедельник, 27 июля, в большинстве областей будет жаркая погода, однако на части территории ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, в западных, Житомирской, юго-восточных областях и в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков.

Температура ночью составит +14°...+19°, в южной части +19°...+21°. Днем столбики термометров поднимутся до +27°...+32°, на юге местами до +33°.

В Киеве завтра дождей не прогнозируют. Температура ночью +17°...+19°, днем +30°...+32°.

Напомним, накануне курортный город Яремче, расположенный в Ивано-Франковской области Украины, засыпало градом.