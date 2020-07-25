Курортный Яремче засыпало градом (фото, видео)
Град падал менее получаса, но успел засыпать дороги.
Курортный город Яремче, расположенный в Ивано-Франковской области Украины, засыпало градом.
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Местные жители тут же начали делиться в соцсетях видеороликами и снимками последствий непогоды.
По словам местных жителей, град продолжался менее получаса. Однако за это время дороги в некоторых местах засыпало так, что создавалось впечатление плотного снежного покрова.
Напомним, как сообщал УНИАН, на сегодня в западных областях синоптики прогнозируют грозы. 25 июля грозы ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
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